Тренер Лестера переболел коронавирусом

Брендан Роджерс рассказал, что переболел COVID-19 вместе со своей супругой.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс и его жена были заражены коронавирусом, но уже полностью излечились.

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“Практически сразу после того, как АПЛ остановили из-за пандемии, у меня и моей жены появились симптомы коронавируса. Мы не чувствовали ни запахов, ни вкусов, а передвигаться нам было очень трудно.

Помню, однажды поднимался на Килиманджаро - и это было проще, чем пройти 10 футов в разгар болезни. Было очень трудно дышать.

Тесты подтвердили, что у нас COVID-19. Но сейчас, к счастью, мы оба здоровы“, - приводит слова Роджерса Sky Sports.

Напомним, чемпионат Англии официально возобновится 17 июня. Также уже известно расписание Кубка Англии.