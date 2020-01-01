Клопп: Не важно, где именно Ливерпуль завоюет титул АПЛ

Немецкий специалист отметил, что этот день станет особенным в его жизни.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что ему не так важно, где именно его команда получил титул чемпиона Англии.

“Даже если станем чемпионами на пустой арене, с молитвами и любовью людей со всего мира, этот день все равно будет особенным в моей жизни. Не знаю, где это случится. Надеемся, на Энфилде, но точно не можем сказать. Да и это не так важно.

Слышал, что есть разговоры о нейтральных стадионах. Уверен, мы можем решить вопрос и сыграть в Ливерпуле. На днях услышал хорошую фразу, что у нас лучшие поклонники в мире. Теперь нам нужны лучшие болельщики, которые поддержат Ливерпуль дома.

В нашей жизни обязательно появится момент, когда нам разрешат отпраздновать титул вместе с нашими фанатами. Когда это случится, отметим чемпионство правильно“, - цитирует Клоппа beIN Sports.

Ранее стало известно, когда возобновится чемпионат Англии.