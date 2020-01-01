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Клопп: Не важно, где именно Ливерпуль завоюет титул АПЛ

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Немецкий специалист отметил, что этот день станет особенным в его жизни.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что ему не так важно, где именно его команда получил титул чемпиона Англии.

“Даже если станем чемпионами на пустой арене, с молитвами и любовью людей со всего мира, этот день все равно будет особенным в моей жизни. Не знаю, где это случится. Надеемся, на Энфилде, но точно не можем сказать. Да и это не так важно.

Слышал, что есть разговоры о нейтральных стадионах. Уверен, мы можем решить вопрос и сыграть в Ливерпуле. На днях услышал хорошую фразу, что у нас лучшие поклонники в мире. Теперь нам нужны лучшие болельщики, которые поддержат Ливерпуль дома.

В нашей жизни обязательно появится момент, когда нам разрешат отпраздновать титул вместе с нашими фанатами. Когда это случится, отметим чемпионство правильно“, - цитирует Клоппа beIN Sports.

Ранее стало известно, когда возобновится чемпионат Англии.

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Теги: футбол, Юрген Клопп, чемпионат Англии, АПЛ, Ливерпуль
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