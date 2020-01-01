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Игало может остаться в Манчестер Юнайтед

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"Красные дьяволы" ведут переговоры о продлении контакта нигерийца.
Одион Игало
Одион Игало
Getty Images

Манчестер Юнайтед ведет переговоры по нападающему Шанхай Шеньхуа Одиону Игало. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что китайский клуб согласился оставить футболиста в Манчестере до января 2021 года. Таким образом, его арендное соглашение могут продлить.

Также не исключено, что “красные дьяволы“ выкупят права на нигерийца.

В этом сезоне Игало провел восемь матчей за МЮ, где забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Игало выразил надежду остаться в Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Одион Игало, чемпионат Англии, АПЛ
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