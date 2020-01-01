Игало может остаться в Манчестер Юнайтед

"Красные дьяволы" ведут переговоры о продлении контакта нигерийца.

Манчестер Юнайтед ведет переговоры по нападающему Шанхай Шеньхуа Одиону Игало. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что китайский клуб согласился оставить футболиста в Манчестере до января 2021 года. Таким образом, его арендное соглашение могут продлить.

Также не исключено, что “красные дьяволы“ выкупят права на нигерийца.

В этом сезоне Игало провел восемь матчей за МЮ, где забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Игало выразил надежду остаться в Манчестер Юнайтед.