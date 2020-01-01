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Официально: АПЛ возобновится 17 июня

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Турнир должен принять все необходимые меры безопасности.
Чемпионат Англии
Чемпионат Англии
Getty Images

Чемпионат Англии возобновится 17 июня. Эту информацию подтвердила пресс-служба турнира.

“Сегодня мы предварительно договорились возобновить Премьер-лигу в среду, 17 июня. Эту дату нельзя подтвердить окончательно, пока мы не выполним все необходимые требования безопасности, так как здоровье и благополучие всех участников турнира является нашим приоритетом.

К сожалению, поединки будут проходить без болельщиков на стадионах, поэтому мы рады, что сумели достичь положительного решения, чтобы фанаты смогли увидеть оставшиеся 92 игры с помощью трансляций“, - отметил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс.

Отметим, что первыми матчами после возобновления сезона станут Манчестер Сити - Арсенал и Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед.

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Теги: футбол, АПЛ, чемпионат Англии
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