Коутиньо может вернуться в АПЛ

В гонку за бразильца включился лондонский Арсенал.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, который на правах аренды выступает за Баварию, в ближайшее трансферное окно может вернуться в Англию.

По информации Le10Sport, в услугах футболиста заинтересован лондонский Арсенал, который уже обсудил с агентом 27-летнего бразильца о переговорах.

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Проблема этого трансфера - финансовые аппетиты Барселоны, но наставник “канониров“ Микель Артета считает, что Коутиньо может стать ключевым игроком полузащиты команды.

При этом конкурентом в покупке футболиста является еще один лондонский клуб - Челси.

Напомним, в период с 2013 по 2018 годы Коутиньо выступал в АПЛ за Ливерпуль.

Ранее сообщалось, что главный тренер Барселоны Кике Сетьен хочет сохранить Филиппе Коутиньо в каталонском клубе.