Коутиньо может вернуться в АПЛ
Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, который на правах аренды выступает за Баварию, в ближайшее трансферное окно может вернуться в Англию.
По информации Le10Sport, в услугах футболиста заинтересован лондонский Арсенал, который уже обсудил с агентом 27-летнего бразильца о переговорах.
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Проблема этого трансфера - финансовые аппетиты Барселоны, но наставник “канониров“ Микель Артета считает, что Коутиньо может стать ключевым игроком полузащиты команды.
При этом конкурентом в покупке футболиста является еще один лондонский клуб - Челси.
Напомним, в период с 2013 по 2018 годы Коутиньо выступал в АПЛ за Ливерпуль.
Ранее сообщалось, что главный тренер Барселоны Кике Сетьен хочет сохранить Филиппе Коутиньо в каталонском клубе.
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