Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коутиньо может вернуться в АПЛ

Комментариев: 0
В гонку за бразильца включился лондонский Арсенал.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, который на правах аренды выступает за Баварию, в ближайшее трансферное окно может вернуться в Англию.

По информации Le10Sport, в услугах футболиста заинтересован лондонский Арсенал, который уже обсудил с агентом 27-летнего бразильца о переговорах. 

Читай также: Клопп рассказал подробности ухода Коутиньо в Барселону

Проблема этого трансфера - финансовые аппетиты Барселоны, но наставник “канониров“ Микель Артета считает, что Коутиньо может стать ключевым игроком полузащиты команды.

При этом конкурентом в покупке футболиста является еще один лондонский клуб - Челси.

Напомним, в период с 2013 по 2018 годы Коутиньо выступал в АПЛ за Ливерпуль.

Ранее сообщалось, что главный тренер Барселоны Кике Сетьен хочет сохранить Филиппе Коутиньо в каталонском клубе.

Поделись:
Теги: Филиппе Коутиньо, Арсенал, АПЛ, Барселона, трансфер, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь