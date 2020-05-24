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"Думаю о прическе Тимощука": Зинченко готов кардинально изменить имидж

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Украинец не может воспользоваться услугами парикмахера в Манчестере из-за карантина.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко заявил, что в ближайшее время может изменить свой имидж.

В Instagram украинец разместил фото с тренировочного процесса. Зинченко не оставил без внимания свою прическу, которая изменилась из-за карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

“Наконец-то! Я уже задумываюсь над прической Тимощука“, - написал Зинченко под фото.

Ранее Зинченко обратился к коронавирусу, чтобы тот оставил человечество в покое.

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Теги: Александр Зинченко, футбол, Манчестер Сити, Анатолий Тимощук
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