"Думаю о прическе Тимощука": Зинченко готов кардинально изменить имидж

Украинец не может воспользоваться услугами парикмахера в Манчестере из-за карантина.

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко заявил, что в ближайшее время может изменить свой имидж.

В Instagram украинец разместил фото с тренировочного процесса. Зинченко не оставил без внимания свою прическу, которая изменилась из-за карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

“Наконец-то! Я уже задумываюсь над прической Тимощука“, - написал Зинченко под фото.

Ранее Зинченко обратился к коронавирусу, чтобы тот оставил человечество в покое.