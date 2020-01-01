Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Футболиста АПЛ подозревают в групповом изнасиловании

Комментариев: 0
Игрок устроил закрытую вечеринку.
Футболиста АПЛ подозревают в групповом изнасиловании
Getty Images

Футболиста английского клуба подозревают в участии в групповом изнасиловании, об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, игрок, чье имя не называется, устроил с друзьями закрытую вечеринку. 

На следующий день девушка, которая посетила мероприятие, написала заявление в полицию. По ее словам, ей в напиток подмешали какое-то вещество, а после чего ее изнасиловали несколько человек. С утра она проснулась без одежды, а на ногах были ссадины.

Когда девушка спросила у футболиста что произошло, то игрок сказал, что они занимались сексом. Кроме того, подруга пострадавшей заявила, что та была в невменяемом состоянии и не могла согласиться на секс. В данный момент полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что нападающего Челси обвинили в изнасиловании.

Поделись:
Теги: чемпионат Англии, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь