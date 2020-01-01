Футболиста АПЛ подозревают в групповом изнасиловании

Игрок устроил закрытую вечеринку.

Футболиста английского клуба подозревают в участии в групповом изнасиловании, об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, игрок, чье имя не называется, устроил с друзьями закрытую вечеринку.

На следующий день девушка, которая посетила мероприятие, написала заявление в полицию. По ее словам, ей в напиток подмешали какое-то вещество, а после чего ее изнасиловали несколько человек. С утра она проснулась без одежды, а на ногах были ссадины.

Когда девушка спросила у футболиста что произошло, то игрок сказал, что они занимались сексом. Кроме того, подруга пострадавшей заявила, что та была в невменяемом состоянии и не могла согласиться на секс. В данный момент полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что нападающего Челси обвинили в изнасиловании.