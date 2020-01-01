Шутка дня: Игрок Уотфорда заявил, что в клубе им делают инъекции с коронавирусом

Кристиан Кабаселе ответил фанату, который обвиняет Уотфорд в препятствовании возобновлению сезона.

Английский Уотфорд серьезно страдает от коронавируса - во время первой волны тестирования обнаружили шесть новых случаев заражения COVID-19, из которых три пробы были именно в Уотфорде.

Среди заболевших - игрок Эдриан Мариапп и два сотрудника клуба. После этого еще два игрока команды самоизолировались дома из-за позитивных тестов у близких, а капитан Уотфорда Трой Дини выступил против возобновления сезона и отказался вернуться к тренировкам.

Однако фанаты предположили, что Уотфорд специально делает все, чтобы сезон в АПЛ не возобновился. Особенно, учитывая, что клуб находится на 17-й строчке в турнирной таблице и близок к вылету из Чемпионшипа.

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"У меня никогда не было особого мнения об Уотфорде, но сейчас они ведут себя презрительно во всей этой ситуации. Тактика, которую они используют для избежания вылета, смехотворна. Я бы смутился, если бы был фанатом Уотфорда", - написал один из болельщиков Шеффилд Юнайтед.

На этот комментарий отреагировал защитник Уотфорда Кристиан Кабаселе, который пошутил об инъекциях с коронавирусом, которые делают в клубе.

"Позвольте мне объяснить нашу тактику: мы делаем одну инъекцию СOVID-19 один раз в неделю. Мы привлекаем игрока/сотрудника, которые получают инъекцию. Таким образом, мы уверены, что никогда не будем играть снова и избежим вылета в Чемпиошип", - иронично написал Кабаселе в Twitter.

Ранее сообщалось, что в АПЛ обнаружили еще два новых случая заражения COVID-19.