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Возобновление под угрозой: В АПЛ обнаружили еще два новых случая заражения COVID-19

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Новых зараженных коронавирусом отправят на семидневную изоляцию.
В АПЛ обнаружили еще два случая заражения коронавируса
В АПЛ обнаружили еще два случая заражения коронавируса
Getty Images

Английская Премьер-лига провела второй раунд тестирования на коронавирус, проверив игроков и сотрудников клубов. Тестирование проводилось 19, 21 и 22 мая, и, к сожалению для АПЛ, были выявлены новые случаи заражения.

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“Было протестировано 996 игроков и сотрудников клуба на коронавирус, из которых два оказались положительными. Теперь эти игроки или сотрудники будут изолированы на семь дней“, - говорится в заявлении на официальном сайте АПЛ.

Более подробная информация, включая имена заболевших, пока не раскрывается.

Напомним, первый раунд тестирования в АПЛ состоялся 17-18 мая, и тогда проверили 748 человек, обнаружив шесть зараженных коронавирусом.

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Теги: АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, коронавирус, COVID-19, тестирование
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