Манчестер Юнайтед готов обсудить с Ювентусом вариант обмена Погба

"Красные дьяволы" готовы обменять своего звездного игрока.

Манчестер Юнайтед готов обсудить с Ювентусом возможность обмена футболистами в сделке по трансферу Поля Погба.

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Как сообщает Rai Sport, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, клубы более склонны к обмену, чем к дорогостоящему трансферу. "Красные дьяволы" готовы рассмотреть кандидатуры Аарона Рэмси, Адриена Рабио и Дугласа Косты в качестве части сделки по Погба.

Отмечается, что "старая сеньора" в будущем сезоне не особо рассчитывает на Рэмси и Рабио, а Коста не может вписаться в схему игры Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что Ювентус инициировал переговоры о возвращении Поля Погба.