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Один из самых дорогих защитников в истории футбола может перебраться в АПЛ

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Будущие владельцы Ньюкасла готовы сотрясти весь трансферный рынок.
Люка Эрнандес
Люка Эрнандес
Getty Images

Защитник сборной Франции и Баварии Люка Эрнандес может покинуть команду в летнее трансферное окно, об этом сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.

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Как утверждает источник, в услугах чемпиона мира заинтересован Ньюкасл. Будущие владельцы из Саудовской Аравии намерены приобрести игрока.

Напомним, что Эрнандес прошлым летом перебрался в Баварию, которая заплатила за него мадридскому Атлетико 80 миллионов евро.

На момент перехода француз стал вторым самым дорогостоящим защитником в истории футбола после Вирджила ван Дейка.

В текущем сезоне Люка провел 14 матчей за Баварию.

Напомним, что АПЛ одобрила продажу Ньюкасла инвесторам из Саудовской Аравии.

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Теги: Ньюкасл, АПЛ, чемпионат Англии, Люка Эрнандес, Бавария, Бундеслига, чемпионат Германии, футбол
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