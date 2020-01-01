Один из самых дорогих защитников в истории футбола может перебраться в АПЛ
Будущие владельцы Ньюкасла готовы сотрясти весь трансферный рынок.
Защитник сборной Франции и Баварии Люка Эрнандес может покинуть команду в летнее трансферное окно, об этом сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.
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Как утверждает источник, в услугах чемпиона мира заинтересован Ньюкасл. Будущие владельцы из Саудовской Аравии намерены приобрести игрока.
Напомним, что Эрнандес прошлым летом перебрался в Баварию, которая заплатила за него мадридскому Атлетико 80 миллионов евро.
На момент перехода француз стал вторым самым дорогостоящим защитником в истории футбола после Вирджила ван Дейка.
В текущем сезоне Люка провел 14 матчей за Баварию.
Напомним, что АПЛ одобрила продажу Ньюкасла инвесторам из Саудовской Аравии.
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