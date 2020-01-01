Почеттино выразил готовность вернуться к работе

Специалист хочет работать на Туманном Альбионе.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заявил, что готов вновь приступить к работе на тренерском мостике.

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“Я люблю Англию. Моя идея - продолжать жить в Лондоне, но я не отбрасываю варианты работы в других разных странах.

Я готов, и теперь мой тренерский штаб стал более профессионален. Мы многому научились из нашего опыта в Эспаньоле, Саутгемптоне и Тоттенхэме. Мы можем многое предложить людям, которые будут доверять нам в будущем“, - заявил Почеттино в интервью для Sky Sports News.

Напомним, что Почеттино - приоритетный кандидат на должность главного тренера Ньюкасла.

Отметим, что Маурисио признался, что мечтает вернуться в Тоттенхэм.