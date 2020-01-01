Лидер Челси может пропустить остаток сезона из-за опасений по поводу коронавируса

Игрок получил полную поддержку от команды.

Полузащитник Челси Нголо Канте отказался тренироваться с командой из-за страха заразиться коронавирусом.

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По информации Sky Sports, руководство лондонского клуба приняло решение разрешить французу не участвовать в тренировочном процессе команды после вынужденной паузы.

Футболист получил полную поддержку от главного тренера Фрэнка Лэмпарда и руководства Челси.

Напомним, что Канте потерял два года назад брата накануне чемпионата мира в России. Причиной смерти стал сердечный приступ. Игрок переживает за свое здоровье и своей семьи.

Ранее сообщалось, что в АПЛ выявили шесть случаев заражения коронавирусом.