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Бернарду Силва: Я каждый день учусь у Гвардиолы и моих одноклубников

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Бразилец считает переход в стан "горожан" лучшим решением в своей жизни.
Бернарду Силва
Бернарду Силва
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва лестно высказался в сторону наставника “горожан“ Хосепа Гвардиолы.

Что отличает Гвардиолу от других тренеров, с которыми я работал? Понимание футбола. Когда я только перешел в Ман Сити, мне нужно было время на адаптацию, чтобы понять, что он хочет от меня, и я многому научился.

Переход в Ман Сити было лучшим решением в моей жизни. Я каждый день учусь у Гвардиолы и моих одноклубников“, - приводит слова Силвы AS.

Ранее Бернарду Силва выразил уверенность, что болельщики наслаждаются футболом Хосепа Гвардиолы.

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Теги: футбол, Бернарду Силва, Манчестер Сити, чемпионат Англии, АПЛ
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