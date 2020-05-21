Бернарду Силва: Я каждый день учусь у Гвардиолы и моих одноклубников

Бразилец считает переход в стан "горожан" лучшим решением в своей жизни.

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва лестно высказался в сторону наставника “горожан“ Хосепа Гвардиолы.

Что отличает Гвардиолу от других тренеров, с которыми я работал? Понимание футбола. Когда я только перешел в Ман Сити, мне нужно было время на адаптацию, чтобы понять, что он хочет от меня, и я многому научился.

Переход в Ман Сити было лучшим решением в моей жизни. Я каждый день учусь у Гвардиолы и моих одноклубников“, - приводит слова Силвы AS.

Ранее Бернарду Силва выразил уверенность, что болельщики наслаждаются футболом Хосепа Гвардиолы.