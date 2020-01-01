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Клопп назвал самого стильного тренера

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Немецкий специалист выделил своего конкурента.
Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп
Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о своих предпочтениях в одежде во времена проведения матчей.

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“Я был игроком, но на следующий день мне пришлось стать тренером. У меня в раздевалке лежал костюм парня, который работал на этом месте два дня назад. Он даже не подходил мне по размеру. Я был полностью сосредоточен на игре.

Я никогда не задумывался о том, как я выгляжу. Знаю, что это не слишком круто, потому что мы - публичные люди. Когда я оказался в Боруссии Дортмунд, то подумал: “Может быть, мне придется изменить свой стиль“. Какое-то время я носил джинсы и рубашку. Но я не чувствовал себя комфортно в этой одежде. Но это не значит, что так одеваться плохо.

Я считаю, что самый стильный тренер - Хосеп Гвардиола. Все, что он носит, идеально ему подходит. Он не носит костюмы, только повседневные вещи“, - приводит слова Клоппа The Guardian со ссылкой на Kick It Out.

Ранее Клопп назвал футболиста, которого хотел бы видеть в Ливерпуле.

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Теги: Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, АПЛ, Ливерпуль, Манчестер Сити, футбол
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