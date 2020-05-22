АПЛ одобрила продажу Ньюкасла инвесторам из Саудовской Аравии

Арабский представители заплатят более 300 миллионов евро.

Руководство английской Премьер-лиги одобрило продажу Ньюкасла инвесторам из Саудовской Аравии, об этом сообщает журналист Никило Скира.

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По информации источника, ориентировочная сумма приобретение “сорок“, которую заплатит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, составляет 335 миллионов евро.

Официальное объявление о покупке будет сделано примерно 1 июня, когда все средства будут переведены нынешнем владельцам и все документы будут обработаны.

Новым президентом Ньюкасла станет председатель совета директоров крупнейшей нефтяной компании в мире Saudi Aramco Ясир Аль-Румайян, который хочет вложить большие средства на развитие команды.

Арабский функционер намерен пригласить на пост главного тренера “сорок“ Маурисио Почеттино или Массимилиано Аллегри.

Отметим, что представители Саудовской Аравии хотят выкупить права на трансляцию АПЛ.