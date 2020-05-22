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АПЛ одобрила продажу Ньюкасла инвесторам из Саудовской Аравии

Комментариев: 1
Арабский представители заплатят более 300 миллионов евро.
Футболисты Ньюкасла
Футболисты Ньюкасла
Getty Images

Руководство английской Премьер-лиги одобрило продажу Ньюкасла инвесторам из Саудовской Аравии, об этом сообщает журналист Никило Скира.

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По информации источника, ориентировочная сумма приобретение “сорок“, которую заплатит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, составляет 335 миллионов евро.

Официальное объявление о покупке будет сделано примерно 1 июня, когда все средства будут переведены нынешнем владельцам и все документы будут обработаны. 

Новым президентом Ньюкасла станет председатель совета директоров крупнейшей нефтяной компании в мире Saudi Aramco Ясир Аль-Румайян, который хочет вложить большие средства на развитие команды.

Арабский функционер намерен пригласить на пост главного тренера “сорок“ Маурисио Почеттино или Массимилиано Аллегри.

Отметим, что представители Саудовской Аравии хотят выкупить права на трансляцию АПЛ.

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Теги: Ясир Аль-Румайян, Ньюкасл, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, Мухаммед бин Салман
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
trgvm1    22.05.2020, 15:59
Оценка:  0
trgvm1
НУ ЧТО МС ДЕРЖИСЬ НОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ МЕШОКМПОЯВИЛСЯ И МОЖЕТ ЧЕРЕЗ 90 ЛЕТ ОНИ ОПЯТЬ СТАНУТ ЧЕМПИОНАМИ СУМА СОЙТИ НАВЕРНО НЕТ В ЖИВЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ УЖЕ ЧЕМПИОНСТВА НЬЮКАСЛА
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