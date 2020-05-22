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В АПЛ начали вторую волну тестирования на коронавирус

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Футболисты и сотрудники клубов вновь будут сдавать тесты на COVID-19.
АПЛ начнет второй этап тестирования на COVID-19
АПЛ начнет второй этап тестирования на COVID-19
Getty Images

В английской Премьер-лиге начался второй этап проверки игроков и сотрудников клубов на наличие коронавирусной инфекции.

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По информации Sky Sports, проводить тестирование будет биотехнологическая компания Prenetics, и вся процедура от сдачи анализов до получения результатов займет не более 48 часов. Таким образом, уже в выходные станет известно, есть ли новые случаи заражения.

Также источник отмечает, что шесть игроков и сотрудников, у которых обнаружили COVID-19 во время первой проверки, сейчас не будут сдавать тест. Все они находятся на самоизоляции и проходят курс лечения.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ в июне.

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Теги: АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, тестирование, коронавирус, COVID-19
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.05.2020, 13:59
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гость
Кацапская падаль любит называть всех вокруг пида...ми,
а вот ролик (смотреть с 4.30 мин), где ген-лейт Кобзев И.И.
отсасывает у своего начальника. Это покруче, чем ПорнХаб:
https://www.youtube.com/ watch?v=qpNERFDaAm0&feature=y outu.be&t=273
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