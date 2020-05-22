В АПЛ начали вторую волну тестирования на коронавирус

Футболисты и сотрудники клубов вновь будут сдавать тесты на COVID-19.

В английской Премьер-лиге начался второй этап проверки игроков и сотрудников клубов на наличие коронавирусной инфекции.

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По информации Sky Sports, проводить тестирование будет биотехнологическая компания Prenetics, и вся процедура от сдачи анализов до получения результатов займет не более 48 часов. Таким образом, уже в выходные станет известно, есть ли новые случаи заражения.

Также источник отмечает, что шесть игроков и сотрудников, у которых обнаружили COVID-19 во время первой проверки, сейчас не будут сдавать тест. Все они находятся на самоизоляции и проходят курс лечения.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ в июне.