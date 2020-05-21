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Юный защитник Манчестер Юнайтед подарил отцу роскошный Mercedes

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Брандон Уильямс сделал отцу дорогой подарок на день рождения.
Брандон Уильямс
Брандон Уильямс
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Брандон Уильямс решил сделать крутой подарок своему самому близкому человеку - отцу, который отмечал свой день рождения.

19-летний футболист, который получает в клубе 40 тысяч фунтов (около 44,7 тысяч евро) в неделю, купил отцу автомобиль Mercedes.

Отец был настолько ошарашен, что даже немного выругался, когда сын вручал ему ключи от внедорожника и предлагал"проверить мотор".

Ранее сообщалось, что лидер Ливерпуля Мохамед Салах приехал на тренировку на машине с разбитым лобовым стеклом.

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Теги: Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол, вне игры, автомобиль
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