Юный защитник Манчестер Юнайтед подарил отцу роскошный Mercedes

Защитник Манчестер Юнайтед Брандон Уильямс решил сделать крутой подарок своему самому близкому человеку - отцу, который отмечал свой день рождения.

19-летний футболист, который получает в клубе 40 тысяч фунтов (около 44,7 тысяч евро) в неделю, купил отцу автомобиль Mercedes.

Отец был настолько ошарашен, что даже немного выругался, когда сын вручал ему ключи от внедорожника и предлагал"проверить мотор".

Brandon Williams bought his father a new Mercedes for his birthday 🚘🙌 pic.twitter.com/9PU7uxdSpG