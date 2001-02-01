30 лет спустя или когда де-факто важнее, чем де-юре: чемпионский путь Ливерпуля

СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории "Красных".

1 мая 1990 года остается сакральной датой для болельщиков Ливерпуля. Именно тогда гол малоизвестного Гари Гиллеспи в ворота Дерби позволил “красным“ взять три очка и выиграть свой рекордный 18-й титул чемпиона Англии. Тогда золотые медали на Энфилде не казались чем-то особенным. С 1976 по 1990 годы мерсисайдцы выиграли аж 10 чемпионских титулов и тот триумф ничем не отличался от других...

“Было шампанское и немного пения. Никакой вечеринки. Мы поужинали семьями. Наша победа была ожидаемой. Если бы я знал, я бы посвятил празднованию чуть больше“, - вспоминает завоевание трофея израильский форвард Ронни Розенталь. 17 мая этого года эти празднования должны были повториться…

Именно тогда, 30 лет назад, и началась проклятая серия Ливерпуля. За это время командой успели поуправлять аж 9 наставников, но ни одному из них не удалось сменить цифру “18“ напротив графы чемпионских титулов клуба.

Более того, за эти годы “красные“ успели потерять лидерство по количеству золотых медалей в чемпионате Англии. В 1990 году у злейшего врага мерсисайдцев Манчестер Юнайтед было лишь 7 трофеев, однако шедевральная карьера сэра Алекса Фергюсона позволила “красным дьяволам“ довести этот показатель до 20-ти.

Когда Юрген Клопп переходил в Ливерпуль, большинство болельщиков были уверены, что именно немец прервет эту трагическую серию для команды. С другой же стороны, так думалось и после назначения Жерара Улье, Рафы Бенитеса и даже Брендана Роджерса. Почему же именно Клопп должен был стать тем самым “особенным“?

Спустя пять лет после переезда на Энфилд можно смело сказать, что немец кардинально поменял игру клуба и его имидж. При Улье, позднем Бенитесе и Роджерсе “красные“ были главными топ-неудачниками Англии. Вроде трофеи были близко, но всегда что-то мешало Ливерпулю сделать последний шаг к вершине.

Что интересно, долгое время при Клоппе команда все равно оставалась с репутацией “неудачника“. Да, команда играет красиво и уверенно. Да, Клопп-тим не признает авторитетов и уничтожает соперников. Тем не менее, финал ЛЕ-2016 проигран Севильей. Финал Кубка Лиги-2016 проигран Ман Сити. Финал Лиги чемпионов-2018 позорно слит Реалу благодаря “гениальному“ Кариусу.

Однако тенденция все же нарушилась и плоды работы немецкого наставника начали давать плоды. С каждым сезоном на Энфилде Ливерпуль улучшал свои показатели постепенно. Начал Клопп с финала ЛЕ и 8 места в АПЛ. Спустя год - место в топ-четверке и возвращение в ЛЧ. Спустя год - место в топ-четверке и финал ЛЧ.

Ну а в сезоне-2018/19 уже появились первые реальные плоды. Ливерпуль в чудесном стиле выиграл Лигу чемпионов и едва не оформил “золотой дубль“. Набрав сумасшедшие 97 баллов за сезон, “красные“ все равно уступили трофей Манчестер Сити, отстав на 1 балл. В отличие от своих предшественников, Клопп постепенно шел к своей цели, а не пытался выиграть все и сразу в первом-втором сезоне на Энфилде.

Именно поэтому верилось, что даже после того сумасшедшего сезона Ливерпуль способен выдержать планку и вновь навязать борьбу мощному Манчестер Сити в борьбе за чемпионство. Ранее мерсисайдцы часто делали серьезный шаг назад после неудачной гонки за “золотыми медалями“. Вот наглядные примеры:

Сезон-1990/91 – 2 место

Сезон-1991/92 – 6 место

Сезон-1997/98 – 3 место

Сезон-1998/99 – 7 место

Сезон-2001/02 – 2 место

Сезон-2002/03 – 5 место

Сезон-2008/09 – 2 место

Сезон-2009/10 – 7 место

Сезон-2013/14 – 2 место

Сезон-2014/15 – 6 место

Неудивительно, что были опасения, будто Ливерпуль сдаст после “серебряного“ сезона-2018/19. Тем не менее, такой последовательный подход Клоппа позволил команде остаться на своем уже заявленном ранее уровне.

К тому же, мерсисайдцы отказались от серьезных покупок прошлым летом. Летом в команду пришел молодые Сепп ван ден Берг и Харви Эллиотт, а также два вратаря на подмену Алиссону – Адриан и Лонерган.

Основной ставкой Клоппа было удержание действующей команды и соблюдение найденного в прошлом сезоне баланса. Команду покинули Альберто Морено и Дэниел Старридж, которые получали минимум игрового времени из-за сумасшедшей формы Робертсона и Фирмино.

А вот неожиданному герою финальных раундов ЛЧ-2018/19 Дивоку Ориги был предложен новый пятилетний контракт, хотя футболист не рассматривается Клоппом в роли основного нападающего.

Вот с таким багажом Ливерпуль и входил в новый сезон, опять будучи аутсайдером в чемпионской гонке в Манчестер Сити. Для сравнения, “горожане“ куда активнее провели летнее трансферное окно. Команду покинул многолетний капитан Венсан Компани, который чаще лечился, чем играл, а также запасной правый бек Данило.

В то же время Гвардиола не пожалел более 60 миллионов фунтов на приобретение опорного хавбека Родри и примерно ту же сумму – на игрока запаса Жоау Канселу. На этом фоне теряется даже переход левого защитника Анхелиньо за 5 миллионов фунтов.

Внутри команды также произошли некоторые изменения. Уход Компани и приход Родри заставили тренер переквалифицировать Фернандиньо в центрального защитника. Также в начале сезона серьезно травмировался Лерой Сане, который умудрялся приносить Сити немало очков даже в роли запасного игрока. В свою очередь, Гвардиола увидел в Бернарду Силве центрхава, а не вингера, что позволило Рияду Марезу стать футболистом основы.

Немало телодвижений, верно? Чего не скажешь о Ливерпуле, который выглядел эдакой тихой гаванью на фоне “шумных“ манкунианцев. Это и было главной причиной того, что мерсисайдцы были андердогами.

Если даже в прошлом сезоне Сити смог превзойти такой мощный Ливерпуль, то что говорить теперь, когда “горожане“ еще и усилились? Впрочем, с самого старта турнира все шло по идеальному сценарию Клоппа. Более того, сам немец вряд ли мог предположить, что год будет складываться настолько великолепно для команды.

“Будет ли новый сезон похож на предыдущий? Конечно, нет. В прошлом году это был забег двух скакунов, но, к нашему сожалению, в АПЛ слишком много хороших клубов. Я думаю, что в Сити считают так же. Они фавориты, а все остальные пытаются их победить, и мы одна из этих команд“, - заявил Юрген перед стартом сезона.

Реальность же оказалась иной: Ливерпуль оторвался от соперника на 25 очков и не ощутил серьезной конкуренции со стороны преследователей. Как мерсисайдцы это сделали? Сошлось очень много факторов, которые предлагаю выделить.

Вратарский вопрос. Уже в первом туре мерсисайдцы уверенно одолели Норвич, однако не обошлось без ложки дегтя. В первом тайме бразильский кипер “красной“ команды оступился и вынужден был покинуть поле из-за травмы лодыжки.

Уже тогда стало ясно, что в ближайшие пару месяцев Клоппу придется ставить в ворота прибывшего летом Адриана, который ранее был запасным вратарем Вест Хэма. Купить нового вратаря “красные“ не могли, поскольку трансферный дэдлайн завершился перед стартом чемпионата.

Скажите, кто-то верил в то, что без “Месси среди вратарей“, как называли Алиссона, Ливерпуль выдержит темп Манчестер Сити? Испанец откровенно не проваливал игры, однако свои голы в АПЛ он пропускал. В восьми стартовых матчах в чемпионате испанец лишь дважды оставил свои ворота “на замке“.

Впрочем, с такой мощной атакой Ливерпуль вполне мог перестрелять любого соперника. Так и случилось, команда стартовала с восьми побед подряд, по ходу дела уверенно разобравшись с Арсеналом и Челси.

К этому моменту Сити уже успел потерять очки в игре с Тоттенхэмом, а также проиграть Норвичу и Вулверхэмптону. Тогда-то и стало ясно, что “горожан“ поспешили записать в явные фавориты турнира.

“Поздравляю, Ливерпуль. Ты чемпион! Сейчас сентябрь и что?“, - на эмоциях прокомментировал отставание в пять очков в сентябре Хосеп Гвардиола.

“Мы еще ничего не выиграли. Пять матчей - это ничто, даже не основа для победы. Я полностью понимаю, почему Пеп так сказал, но это была просто шутка“, - спокойно ответил ему Клопп.

Успех в играх с Лестером. Мало кто ожидал, что Ливерпулю и Сити кто-либо в нынешнем сезоне способен навязать конкуренцию. Однако “лисы“ под руководством Брендана Роджерса выстрелили в первой половине сезона и даже на время вклинились в чемпионскую гонку.

После двух ничей в стартовых турах “синие“ добыли 12 побед в 14 играх и долгое время находились впереди Манчестер Сити. К тому же, команда с Кинг Пауэр Стэдиум держалась в 6-8 очках от Ливерпуля, надеясь догнать команду Клоппа.

Особенно ярким вышел отрезок с октября по декабрь, когда Варди с компанией добыли 8 побед кряду. В том числе и сокрушительные 9:0 на поле Саутгемптона… Впрочем, и эту магию смог разрушить Ливерпуль.

Восьмиматчевая серия Лестера началась с поражения на Энфилде. Гости играли существенно хуже мерсисайдцев в той игре, но благодаря голу Мэддисона подопечные Роджерса могли увезти ничью 1:1. Но все же Ливерпуль нашел силы вырвать победу благодаря пенальти, назначенному на последних секундах матча.

“Мы хотим продолжать выигрывать матчи, и для этого нужно принимать в расчет все мелочи. Если бы выиграть восемь матчей подряд было бы очень просто, то многие команды уже сделали бы это. Это не так-то просто. Это действительно трудно, такие победы вселяют в парней уверенность“, - все еще сдержанно воспринимал большой отрыв от преследователей Юрген Клопп.

Впрочем, сразу после той победы Ливерпуль потерял первые очки в чемпионате (на Олд Траффорд) и многие ожидали, что Сити вернется в гонку за своим оппонентом. Однако вторая игра с Лестером, которая состоялась на Boxing Day вернула все на свои места.

До этой даты Лестер лишь дважды сыграл вничью на своем поле, однако на этот раз против неудержимого Ливерпуля он ничего не смог поделать. Дубль Фирмино, гол и три ассиста от Александера-Арнольда, точный удар от Милнера, “сухой лист“ Алиссона…

Клопп наглядно продемонстрировал, что других претендентов на чемпионство в этом сезоне быть не может. Отрыв в 14 очков от Сити и 13 – от униженного Лестера, при этом имея матч в запасе… О какой чемпионской гонке может быть речь? Впрочем, на словах у немца все было иначе.

“Мы сами можем писать свою историю. Никогда прежде в истории британского футбола, как минимум, команда с таким большим преимуществом не теряла своего лидерства до конца чемпионата. Это звучит, на мой взгляд, негативно. Почему мы должны думать о чем-то подобном? В следующих пяти матчах мы играем с Вулверхэмптоном, Шеффилд Юнайтед, Эвертоном, Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед. По моему мнению, еще ничего не решено и мы должны сыграть во всех этих матчах наилучшим образом“, - немец как будто троллил болельщиков, которые уже праздновали долгожданное чемпионство.

Самоликвидация Манчестер Сити. О том, как Гвардиола всячески признавал чемпионство Ливерпуля с самого начала, мы уже рассказывали. Однако сами “горожане“ явно не выдерживали темп, заданный в прошлых сезонах.

Безусловно, требовать от манкунианцев того графика, который выдержал Ливерпуль, необязательно. Однако 25 очков отставания за 10 матчей до финиша сезона? Это непозволительно для команды уровня Сити. А семь поражений в АПЛ? Такое вряд ли можно было предвидеть перед стартом сезона.

Проблемы команды Гвардиолы начались еще летом. Недооцененный испанцем Лерой Сане получил тяжелую травму в игре за Суперкубок и выбыл на длительный термин. Кто-то скажет: “Ну и что, Сане не игрок основы и его есть кому заменить“.

Тем не менее, если вспомнить прошлый сезон, Сити взял немало очков благодаря выходам игрока на замену. За его скоростью действий во втором тайме уставшие соперники уже не успевали уследить. Манчестеру это явно не хватало в нынешнем сезоне.

К тому же, несмотря на немало потраченных летом средств, Сити так и не укрепил центр обороны после ухода Компани. Перемещение Фернандиньо в защитную линию, бесспорно, неплохой шаг от испанца. Однако это решение помогло лишь заткнуть образовавшуюся дыру.

К чему была покупки Канселу, если на его месте все равно играет Уокер? Зачем было покупать Родри, если его место способен занять Гюндоган или тот же Фернандиньо? Одни вопросы, после которых понимаешь, что Клопп своим бездействием на трансферном рынке прошлым летом переиграл своего каталонского визави.

Венцом капитуляции Гвардиолы перед своим немецким оппонентом стало поражение на Энфилде в начале ноября, когда мерсисайдцы забили три безответных гола в ворота гостей уже к 51 минуте. После матча каталонец долго пытался найти оправдание поражения команды в судьях, но на турнирную таблицу это не повлияло.

В то же время вспомнилось, как поединки команд в сезоне-2018/19 повлияли на итоговое чемпионство Сити. За весь тот сезон “красные“ потерпели лишь одно поражение и случилось оно именно на поле “горожан“. Тогда в начале января после обмена голами от Агуэро и Фирмино на поле вышел Сане и решил исход дуэли.

Напомним, что в итоге Ливерпулю не хватило одного балла для чемпионства. Ну а в нынешнем сезоне победа над “горожанами“ стала лишь одним из гвоздей в гроб чемпионской интриги.

Удача помогает сильнейшим. Без нееникак. Если посчитать количество ожидаемых очков Ливерпуля по коэффициенту xG, то окажется, что мерсисайдцы должны были набирать на 13-15 очков меньше, чем в реальности. Это колоссальная разница!

Сразу же вспоминается выше описанное спасение в игре с Лестером, натужная победа над Тоттенхэмом в 10 туре (2:1), волевая победа на поле Астон Виллой через неделю (команда Клоппа проигрывала 0:1 к 89-й минуте)… Да и на Олд Траффорд Ливерпуль спас ничью лишь за 5 минут до финального свистка.

Кроме того, после возвращения в строй Алиссона Ливерпуль стали обходить стороной травмы лидеров. Салах, Фирмино, Мане, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум отыграли практически во всех играх АПЛ. Этот фактор был крайне важен для Клоппа, у которого было мало опций для усиления состава.

Особенно это стало заметно в феврале, когда травму получил капитан команды Джордан Хендерсон. Именно без него “красные“ проиграли Атлетико в ЛЧ и потерпели первое в сезоне поражение в АПЛ (0:3 на поле Уотфорда). Впрочем, отрыв позволял команде не переживать из-за потери очков.

Все готово к коронации. Уже в феврале стало ясно, что Ливерпуль должен оформить чемпионство в марте. Те самые золотые медали, которых не видели на Энфилде с 1990 года. Еще и Ман Сити внес свою лепту в скорейшее оформление чемпионства соперником.

В начале февраля команда Гвардиолы уступила в гостях Тоттенхэму, а спустя месяц во второй раз за сезон потерпела фиаско в манкунианском дерби. Если уже даже МЮ и Жозе Моуриньо помогают Ливерпулю поскорее стать чемпионом, то что еще может этому помешать?

“Мы уже слишком сильно отстаем от Ливерпуля. Их не остановить. Они набрали много очков, а мы их теряем. Надо сделать акцент на победах в других турнирах“, - окончательно сдался Гвардиола после поражения от “шпор“.

“Сказал вам, что Ливерпуль станет чемпионом и это было три месяца назад. Меня не удивляет их положение - они являются лучшей командой в АПЛ“, - признался еще в январе Жозе Моуриньо.

“Ливерпуль – лучшая команда чемпионата, то, что они делают, невероятно. Поэтому выступление такого уровня, такого качества – это что-то особенное“, - Фрэнк Лэмпард также заранее признал чемпионство мерсисайдцев.

“Они в одиночестве идут к самому раннему завоеванию титула в истории“, - поделился своим прогнозом эксперт Sky Sports Гари Линекер.

“Ливерпуль выиграет Премьер-лигу. В течение всей кампании Ливерпуль был просто фантастическим. Они проделали большой объем работы, поэтому заслуживают выиграть АПЛ“, - сдался даже явный ненавистник “красных“ Уэйн Руни, поигравший за Эвертон и Манчестер Юнайтед.

Когда уже буквально весь мир признал неизбежное окончание 30-летней паузы Ливерпуля, нефутбольные реалии преподнесли “красным“ новый сюрприз. Да не только “красным“, всему человечеству…

Мерсисайдцы были готовы оформить титул 21 марта, а в случае очередной потери очков от Ман Сити – 16 марта на стадионе своего принципиального соперника Эвертона. Однако за пару дней до поединка на Гудисон Парк АПЛ была вынуждена приостановить чемпионат из-за коронавирусной пандемии. Ливерпулю оставалось лишь две победы для оформления титула…

Думается, такому развитию событий позавидовал бы любой сценарист Голливуда. Оказалось, что помешать чемпионству команды Клоппа возможно. Правда, ценой всего футбола. Естественно, любые слова о влиянии надвигающегося триумфа мерсисайдцев на появлении пандемии выглядят смешно, однако любители мистики уже успели найти немало общего в этом.

Скорее всего, золотые медали никуда не денутся от команды. Да и по сути ведь практически все участники турнира признали Ливерпуль победителем. Даже если чемпионат будет признан недействительным, память футбольных болельщиков не сотрешь.

Этот Ливерпуль действительно один из сильнейших чемпионов в истории АПЛ. Сильнейший ли? Тут уже дело вкуса. Нельзя забывать про непобедимый Арсенал Венгера, мощный Челси первого прихода Моуриньо, неудержимый Манчестер Сити с Гвардиолой последних сезонов.

Да и как не вспомнить про несколько чемпионских команд сэра Алекса Фергюсона, которые удерживали гегемонию МЮ в Англии на протяжение 2-3 лет. Тем не менее, еще ни одна команда не оформляла чемпионский титул за 8-9 туров до конца сезона.

Ливерпуль – де-факто уже чемпион Англии. А как оно будет де-юре? Пусть болельщики “красных“ меня простят, но это уже не так важно. Если все враги, соперники, тренеры, эксперты и болельщики по всему миру признают тебя чемпионом за три месяца до финиша турнира, это стоит гораздо дороже самого факта получения Кубка.

Ливерпуль признали лучшим не только благодаря отрыву в 25 очков, а также за ту игру, которую показывали Салах с Мане. Мерсисайдцы стали лучшими благодаря “опорному форварду“ Роберто Фирмино, которого даже Клопп называл самым важным игроком команды.

А как можно забыть монолитную игру ван Дейка и сумасшедшие сэйвы Алиссона? А самоотверженность Хендерсона, которого никто не видел в роли капитана-чемпиона?

Чего уж говорить о самом Юргене Клоппе – творце неподражаемой команды и генераторе эмоций для футбольных болельщиков по всему миру. Коронавирусная пауза должна была приучить всех ценить эту игру не за какие-то трофеи или награды, а за те впечатления, которая она нам дарит.

А эмоции от показанного футбола парнями Клоппа в этом сезоне были самые действительно незабываемые. Именно благодаря таким командам фанаты все больше ждут возвращения Игры на стадионы, ведь, как оказалось, одной Беларусью сыт не будешь. Пожалуй, именно эта победа над вирусом станет еще более важной, чем прерывание 30-летней нечемпионской серии Ливерпуля.

Анатолий Дерека