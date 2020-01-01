Клопп разрешил футболистам Ливерпуля не приходить на тренировки

Все игроки "красных" присутствуют на тренировочном процессе.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп разрешил своим футболистам не приходить на тренировки, которые были возобновлены после карантина, вызванного пандемией коронавируса.

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“Это выбор каждого игрока. Перед тренировкой я сказал: “Вы здесь по доброй воле. Обычно вы подписываете контракт и должны слушать то, что я вам говорю, но данный случай выходит за рамки. Если вы не чувствуете себя в безопасности, вы не должны здесь находиться. Не будет ни ограничений, ни наказаний“. Я уважаю решение каждого футболиста.

Все ребята здесь. В первой группе тренируются десять игроков, потом буду следующие 10, а затем еще пять после полудня“, - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Салах приехал на тренировку на машине с разбитым лобовым стеклом.