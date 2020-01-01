Манчестер Юнайтед продлил контракт с молодым футболистом

Защитник Макс Тэйлор останется в команде еще на один год.

Манчестер Юнайтед продлил соглашение с молодым защитником Максом Тэйлором.

Как сообщает официальный сайт клуба, 20-летний футболист подписал годичный контракт с "красными дьяволами". Тэйлор попал в академию МЮ в 14-летнем возрасте.

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В первый половине нынешнего сезона Макс отыграл 6 матчей за молодежную команду, а в январе 2020 года отправился в аренду в Столибридж Селтик.

Стоит сказать, что в 2018 году у Тэйлора обнаружили рак яичка, но он справился с болезнью.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет подписать нападающего Монако Виссама Бен Йеддера.