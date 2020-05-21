Звезда Челси отказался тренироваться с командой из-за страха за свое здоровье

Нголо Канте опасается заразиться коронавирусом.

Полузащитник лондонского Челси и сборной Франции Нголо Канте отказался тренироваться вместе с командой для подготовки к возобновлению сезона.

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По информации The Telegraph, француз посетил первую тренировку “синих“ во вторник, 19 мая, однако на следующий день он отказался приезжать на базу из-за опасений за свое здоровье.

Отмечается, что клуб и наставник команды Фрэнк Лэмпард приняли позицию игрока и позволили ему не заниматься с командой.

Ранее сообщалось, что игрока Челси Каллума Хадсона-Одои арестовали и обвинили в изнасиловании.