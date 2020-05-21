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Звезда Челси отказался тренироваться с командой из-за страха за свое здоровье

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Нголо Канте опасается заразиться коронавирусом.
Нголо Канте
Нголо Канте
Getty Images

Полузащитник лондонского Челси и сборной Франции Нголо Канте отказался тренироваться вместе с командой для подготовки к возобновлению сезона.

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По информации The Telegraph, француз посетил первую тренировку “синих“ во вторник, 19 мая, однако на следующий день он отказался приезжать на базу из-за опасений за свое здоровье.

Отмечается, что клуб и наставник команды Фрэнк Лэмпард приняли позицию игрока и позволили ему не заниматься с командой.

Ранее сообщалось, что игрока Челси Каллума Хадсона-Одои арестовали и обвинили в изнасиловании.

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Теги: Нголо Канте, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, тренировки, коронавирус
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Комментариев (1)
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thebestdraw    21.05.2020, 08:57
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thebestdraw
ну если без зарплаты - то пусть сидит дома боится
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