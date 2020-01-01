Магуайр: Тренировка была тяжелой, но я жду следующей

Манчестер Юнайтед приступил к тренировкам после двухмесячной паузы.

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр прокомментировал возобновление тренировочного процесса.

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"Это были странные месяцы, но клуб полностью следовал протоколу. Это наш первый тренировочный день, но мы чувствуем себя в безопасности. Если так и будет продолжаться, то ни у кого не будет проблем.

Сейчас на базе меньше людей, но мы вернулись к работе. Тренировка была тяжелой, но я уже жду следующего занятия", - приводит слова Магуайра официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед выделит крупную сумму на трансфер игрока Лиона.