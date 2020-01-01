Магуайр: Тренировка была тяжелой, но я жду следующей
Манчестер Юнайтед приступил к тренировкам после двухмесячной паузы.
Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр прокомментировал возобновление тренировочного процесса.
Читай также: Гиггз назвал игроков Манчестер Юнайтед, которых Фергюсон никогда не критиковал
"Это были странные месяцы, но клуб полностью следовал протоколу. Это наш первый тренировочный день, но мы чувствуем себя в безопасности. Если так и будет продолжаться, то ни у кого не будет проблем.
Сейчас на базе меньше людей, но мы вернулись к работе. Тренировка была тяжелой, но я уже жду следующего занятия", - приводит слова Магуайра официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед выделит крупную сумму на трансфер игрока Лиона.
Полная версия правил