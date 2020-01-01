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Манчестер Юнайтед возобновил тренировки

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Футболисты впервые за два месяца собрались вместе и провели тренировку.
Манчестер Юнайтед возобновили тренировки
Манчестер Юнайтед возобновили тренировки
Getty Images

Более двух месяцев игроки Манчестер Юнайтед, как и другие представители Премьер-лиги, находились на карантине из-за пандемии коронавируса.

Теперь же “красные дьяволы“ успешно прошли тестирование на COVID-19 и приступили к тренировкам на клубной базе.

Манчестер Юнайтед возобновили тренировки
Манчестер Юнайтед возобновили тренировки
twitter.com/manutd

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Манкунианцы собрались в Каррингтоне впервые с 13 марта, однако, по правилам медицинского протокола, футболисты работают в небольших группах и обязаны соблюдать меры безопасности.

Манчестер Юнайтед возобновили тренировки
Манчестер Юнайтед возобновили тренировки
twitter.com/manutd

Манчестер Юнайтед провел три отдельные сессии тренировок, чтобы полностью выполнить протокол возобновления занятий. Сама тренировка состояла из пяти частей, которая начиналась с пробного 40-минутного теста для выявления общей физической готовности игроков.

Манчестер Юнайтед возобновили тренировки
Манчестер Юнайтед возобновили тренировки
twitter.com/manutd

Отметим, что после тренировки игрокам запрещено посещать душевые - сразу после завершения занятия они отправились домой, где уже и приняли  душ.

Манчестер Юнайтед возобновили тренировки
Манчестер Юнайтед возобновили тренировки
twitter.com/manutd

Ранее сообщалось, что в АПЛ выявили шесть случаев заражения коронавирусом.

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Теги: Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, тренировки, карантин, коронавирус
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