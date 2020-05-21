Салах приехал на тренировку на машине с разбитым лобовым стеклом
Журналисты полагают, что форвард повредил авто по дороге на базу клуба.
Ливерпуль возобновил тренировочный процесс после карантина и теперь игроки занимаются в небольших группах.
По информации The Sun, лидер "красных" Мохамед Салах прибыл на тренировку на машине, у которой была огромная трещина на лобовом стекле.
Журналисты предположили, что египтянин повредил автомобиль по дороге на базу клуба.
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Стоит отметить, что у Салаха внушительный автопарк - у него есть Lamborghini, Bentley, Mercedes, Toyota и другие недешевые автомобили.
Ранее сообщалось, что в 2018 году вингер Ливерпуля Мохамед Салах отказался переходить в Реал.
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