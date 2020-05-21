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Салах приехал на тренировку на машине с разбитым лобовым стеклом

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Журналисты полагают, что форвард повредил авто по дороге на базу клуба.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Ливерпуль возобновил тренировочный процесс после карантина и теперь игроки занимаются в небольших группах.

По информации The Sun, лидер "красных" Мохамед Салах прибыл на тренировку на машине, у которой была огромная трещина на лобовом стекле.

Журналисты предположили, что египтянин повредил автомобиль по дороге на базу клуба.

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Стоит отметить, что у Салаха внушительный автопарк - у него есть Lamborghini, Bentley, Mercedes, Toyota и другие недешевые автомобили.

Ранее сообщалось, что в 2018 году вингер Ливерпуля Мохамед Салах отказался переходить в Реал.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры
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thebestdraw    21.05.2020, 07:58
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