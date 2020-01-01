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Манчестер Юнайтед хочет подписать нападающего Монако

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Виссам Бен Йеддер может перебраться в чемпионат Англии.
Виссам Бен Йеддер
Виссам Бен Йеддер
Getty Images

Манчестер Юнайтед интересуется услугами форварда Монако Виссама Бен Йеддера. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что монегаски испытывают финансовые трудности, поэтому могут пойти на эту сделку.

Футболистом также интересуются Ливерпуль, Реал и Атлетико.

В этом сезоне чемпионата Франции Виссам Бен Йеддер разделил первое место в гонке бомбардиров с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Монако, чемпионат Англии, АПЛ
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