Манчестер Юнайтед хочет подписать нападающего Монако

Виссам Бен Йеддер может перебраться в чемпионат Англии.

Манчестер Юнайтед интересуется услугами форварда Монако Виссама Бен Йеддера. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что монегаски испытывают финансовые трудности, поэтому могут пойти на эту сделку.

Футболистом также интересуются Ливерпуль, Реал и Атлетико.

В этом сезоне чемпионата Франции Виссам Бен Йеддер разделил первое место в гонке бомбардиров с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе.