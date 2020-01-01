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Жиру продлил контракт с Челси

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Француз останется в команде до 2021 года.
Оливье Жиру
Оливье Жиру
Getty Images

Челси активировал возможность продления контракта с нападающим команды Оливье Жиру до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт “синих“.

“Перед вызванной пандемией паузой Жиру снова продемонстрировал свою важность для команды, взвалив на себя ответственность за атаку команды на время травмы Тэмми Абрахама.

Он не только забил Тоттенхэму в феврале, но и помог выбить Ливерпуль из Кубка Англии“, - cказано в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Вилли Кабальеро останется в Челси.

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Теги: футбол, Оливье Жиру, чемпионат Англии, АПЛ, Челси
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Источник: www.chelseafc.com

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