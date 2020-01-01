Кабальеро останется в Челси

Лондонцы активировали пункт о продлении контракта с аргентинцем.

Голкипер Челси Вилли Кабальеро продолжит выступления за команду. Об этом сообщает пресс-служба “синих“.

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Отмечается, что лондонская команда активировала пункт о продлении контракта c аргентинцем, который был рассчитан до лета 2020 года.

“Я очень рад, что остаюсь в Челси. Для меня большая честь быть частью семьи лондонского клуба, который имеет одну из самых больших историй среди команд Премьер-лиги“, - отметил Кабальеро.

В этом сезоне Кабальеро провел 9 матчей за Челси во всех турнирах, где пропустил 14 голов.