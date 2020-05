Моуринью показал Бекхэму новый стадион Тоттенхэма

Именитый английский футболист Дэвид Бекхэм решил посетить новый стадион Тоттенхэма, а его экскурсоводом стал ни кто иной, как главный тренер "шпор" Жозе Моуринью.

Читай также: Бекхэм поразил фанатов новым имиджем

Во время встречи "Особенный" отметил физическую форму Бекхэма: "Ты счастливчик, ведь ты один из немногих, кто все еще похож на игрока после завершения карьеры".

Видео экскурсии Тоттенхэм опубликовал на своей официальной страничке в Twitter.

🎬 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼 & 𝗕𝗲𝗰𝗸𝗵𝗮𝗺: 𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟰 𝗛𝗼𝘂𝗿 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹



Earlier this season, @AIAGroup_Press brought together Jose and David Beckham at Tottenham Hotspur Stadium to talk preparations, mental wellness and healthy lifestyles.#AIASpurs ⚪️ #COYS pic.twitter.com/3vFxTBETM0