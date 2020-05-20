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Моуринью показал Бекхэму новый стадион Тоттенхэма

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Наставник "шпор" устроил легендарному англичанину экскурсию.
Жозе Моуринью и Дэвид Бекхэм
Жозе Моуринью и Дэвид Бекхэм
instagram.com/davidbeckham/

Именитый английский футболист Дэвид Бекхэм решил посетить новый стадион Тоттенхэма, а его экскурсоводом стал ни кто иной, как главный тренер "шпор" Жозе Моуринью.

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Во время встречи "Особенный" отметил физическую форму Бекхэма: "Ты счастливчик, ведь ты один из немногих, кто все еще похож на игрока после завершения карьеры".

Видео экскурсии Тоттенхэм опубликовал на своей официальной страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм пришел в гости к фанату Ливерпуля, который борется с раком.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, Дэвид Бекхэм
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