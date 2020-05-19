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В Уотфорде зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

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Среди заразившихся - один футболист, однако его имя пока не разглашается.
В Уотфорде обнаружили новые случаи заражения COVID-19
В Уотфорде обнаружили новые случаи заражения COVID-19
Getty Images

В Уотфорде обнаружили три новых случая заражения COVID-19, что может серьезно повлиять на планы АПЛ возобновить нынешний сезон.

Как сообщает журналист издания The Athletics Дэвид Орнштейн, коронавирус зафиксировали у двух сотрудников клуба и одного футболиста, однако его имя не разглашается.

Отмечается, что из-за сложившейся ситуации большинство игроков "шершней" не хотят возобновлять тренировки. Примечательно, что ранее лидер Уотфорда Трой Дини категорично высказался относительно возобновления АПЛ.

Напомним, в АПЛ обнаружили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Вероятно, три из них - в Уотфорде, а один - в Бернли, где заболел ассистент главного тренера.

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Теги: Уотфорд, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, коронавирус, COVID-19
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