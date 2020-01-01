Ассистент тренера Бернли заразился коронавирусом
Специалист отправился на недельную самоизоляцию.
Помощник главного тренера Бернли Иэн Воан сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщает официальный сайт клуба, болезнь ассистента проходит бессимптомно. Теперь специалист проведет 7 дней на самоизоляции.
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Также отмечается, что тестировании на COVID-19 прошли все игроки, тренеры и персонал клуба. Других заболевших выявлено не было.
Стоит сказать, что всего в Великобритании зафиксировано более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 35 422 человек скончались, а 1 099 - выздоровели.
Вероятно, Воан - один из шести новых случаев заражения коронавирусом, которые обнаружили в АПЛ.
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