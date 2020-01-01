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Ассистент тренера Бернли заразился коронавирусом

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Специалист отправился на недельную самоизоляцию.
Иэн Воан
Иэн Воан
Getty Images

Помощник главного тренера Бернли Иэн Воан сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт клуба, болезнь ассистента проходит бессимптомно. Теперь специалист проведет 7 дней на самоизоляции.

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Также отмечается, что тестировании на COVID-19 прошли все игроки, тренеры и персонал клуба. Других заболевших выявлено не было.

Стоит сказать, что всего в Великобритании зафиксировано более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 35 422 человек скончались, а 1 099 - выздоровели.

Вероятно, Воан - один из шести новых случаев заражения коронавирусом, которые обнаружили в АПЛ.

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Теги: Бернли, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, коронавирус, COVID-19
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