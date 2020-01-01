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Зинченко перепутал Сане с водителем автобуса

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Украинец заявил, что Лерой набрал семь лишних килограмм во время карантина.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал, как перепутал Лероя Сане с водителем автобуса из-за того, что тот набрал несколько лишних килограмм.

Футболисты приехали на базу для сдачи тестов на коронавирус, но они приезжали на личных авто, и не виделись с партнерами по команде. Однако Зинченко все же встретился с Сане.

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"Когда я уезжал, увидел Лероя Сане. Сначала я его не узнал, подумал - это наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, "траванул" за Баварию - он ушел от разговора.

Думаю, что там все "на мази", но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс семь килограмм", - приводит слова Зинченко сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Ранее Александр Зинченко рассказал, что в возобновление АПЛ почти никто не верит.

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Теги: Александр Зинченко, Лерой Сане, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, прикол
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