Зинченко: Мало кто верит в рестарт АПЛ

Украинец отметил, что игроки Манчестер Сити сдали тесты на коронавирус.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко высказался по поводу возобновления сезона в Англии.

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"Я с нетерпением жду возобновления чемпионата - без футбола тяжело. Но, судя по новостям, которые доносятся из ближних стран, - например, Шотландия завершает чемпионат, мало кто верит в рестарт АПЛ.

Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты - все негативные. Если у всех все будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе", - приводит слова Зинченко сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, чемпионат Англии остановили в середине марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что сезон возобновится в июне, а матчи будут проходить без зрителей и, возможно, на нейтральных стадионах.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль также прошел тестирование на коронавирус.