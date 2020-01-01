Клопп: Очень рад, что мы возвращаемся к тренировкам

Немецкий специалист отметил, что его подопечные будуть работать интенсивно.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокоментировал новость о том, что английские команды могут вернуться в тренировкам.

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“Я был на седьмом небе от счастья, когда узнал, что мы возвращаемся в тренировкам на базе. Некоторое время мы обходились без этого, поэтому прекрасно снова проводить командные занятия.

Думаю, мы будем работать интенсивно, особенно тренеры, у нас было достаточно времени отдохнуть. Не могу дождаться возвращения.

На этой неделе мы прошли тестирование на коронавирус и ожидаем результаты. Если все они будут отрицательными, мы сможем начать тренироваться в полноценном составе.

Очень рад, что возвращаемся к тренировкам. Всегда говорил, что мы не хотим торопить процесс, но, думаю, время пришло. Это первый шаг, своего рода тренинг по социальному дистанцированию на поле“, - цитирует специалиста пресс-служба “красных“.

Ранее сообщалось, что в АПЛ выявили шесть случаев заражения коронавирусом.