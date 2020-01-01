В АПЛ выявили шесть случаев заражения коронавирусом
В Англии провели тестирование во всех клубах элитного дивизиона.
Игроки и сотрудники всех клубов английской Премьер-лиги прошли обязательное тестирование на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.
Из 748 игроков и сотрудников, которые сдали тест, только у шести из них зафиксировали положительный результат.
Отмчается, что коронавирус выявили в трех командах. Но пока неизвестно, в каких именно.
Ранее стало известно, когда клубы АПЛ возобновят тренировки.
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