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В АПЛ выявили шесть случаев заражения коронавирусом

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В Англии провели тестирование во всех клубах элитного дивизиона.
Чемпионат Англии
Чемпионат Англии
Getty Images

Игроки и сотрудники всех клубов английской Премьер-лиги прошли обязательное тестирование на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Из 748 игроков и сотрудников, которые сдали тест, только у шести из них зафиксировали положительный результат.

Отмчается, что коронавирус выявили в трех командах. Но пока неизвестно, в каких именно.

Ранее стало известно, когда клубы АПЛ возобновят тренировки.

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Теги: футбол, АПЛ, чемпионат Англии
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