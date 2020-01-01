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Следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей

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На такое решение может повлиять отчет Министерства здравоохранения страны.
Болельщики на Олд Траффорд
Болельщики на Олд Траффорд
Getty Images

Английская Премьер-лига вслед за другими чемпионатами собирается доиграть сезон при пустых трибунах.

Футбольные власти не уверены, что болельщики смогут вернуться на стадионы даже в следующем году.

“Я видел отчет Министерства здравоохранения Англии и главы медицинского департамента. Они четко дали понять, что социальная ситуация и ситуация со здоровьем граждан не изменится в ближайшие погода-год.

Важно, чтобы люди это понимали. Мы должны быть готовы ко всем вариантам“, - цитирует советника АПЛ по медицинским вопросам Марк Джиллетт The Guardian.

Ранее стало известно, когда клубы АПЛ возобновят тренировки.

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Теги: футбол, чемпионат Англии, АПЛ
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