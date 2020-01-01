Клопп: Будет несправедливо завершить сезон и не признать Ливерпуль чемпионом

Наставник "красных" отметил, что некоторые представители АПЛ предлагают завершить сезон-2019/20 досрочно.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, что не хотел бы досрочно завершать чемпионат Англии.

"Некоторые люди предлагают вовсе завершить кампанию. Но мы прошли 76% пути, а вы хотите взять и все это перечеркнуть? Считаю, что это абсолютно несправедливо.

Читай также: Клопп: Мои парни тренируются в садах как пятилетние мальчишки

Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу, и будет несправедливо завершить сезон и не признать нас чемпионами", - приводит слова Клоппа Goal.

Отметим, что "красные" провели 29 матчей, в которых набрали 82 балла. Манчестер Сити отыграл 28 поединков, и набрал только 57 пунктов.

Ранее Юрген Клопп назвал футболиста, которого хотел бы видеть в Ливерпуле.