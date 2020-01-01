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Арестованного нападающего Челси обвинили в изнасиловании

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Девушка, которая встретилась с Каллумом Хадсоном-Одои, написала на него заявление в полицию.
Каллум Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
Getty Images

Нападающий Челси Каллум Хадсон-Одои был арестован полицией. Теперь появились новые подробности скандальной истории.

По информации ESPN, 19-летнего футболиста задержали в связи с подозрением в изнасиловании. Как рассказал сотрудник полиции, сотрудники правопорядка и медики прибыли в квартиру Каллума в Западном Лондоне в 3:35 утра в воскресенье, 17 мая. Днем того же дня квартиру обыскали.

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"В присутствии парамедиков девушка сообщила, что ее изнасиловали. После этого ее доставили в больницу, а мужчину арестовали на месте происшествия по подозрению в изнасиловании. На данный момент его освободили из-под стражи под залог", - рассказал пресс-секретарь полицейского участка в Лондоне.

Отмечается, что Челси на данный момент отказывается от комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что игрок Челси Каллум Хадсон-Одои вылечился от коронавируса.

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Теги: Каллум Хадсон-Одои, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, арест, изнасилование
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