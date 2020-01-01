Стало известно, когда клубы АПЛ возобновят тренировки
Команды буду тренироваться с определенными ограничениями.
Руководство английской Премьер-лиги официально разрешило возобновить клубами чемпионата Англии тренировочный процесс.
Как сообщает пресс-служба организации, все функционеры лиги единогласно проголосовали за то, чтобы вернуться к тренировкам в малых группах.
Тренировочный процесс будет возобновлен 19 мая. Все футболисты должны будут соблюдать дистанцию.
“Здоровье и благополучие людей является приоритетом АПЛ, а безопасное возвращение к тренировкам - это первый шаг для возобновления сезона“, - сообщается в заявление.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ в июне.
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