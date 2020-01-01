Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, когда клубы АПЛ возобновят тренировки

Комментариев: 0
Команды буду тренироваться с определенными ограничениями.
Тренировка Арсенала
Тренировка Арсенала
Getty Images

Руководство английской Премьер-лиги официально разрешило возобновить клубами чемпионата Англии тренировочный процесс.

Как сообщает пресс-служба организации, все функционеры лиги единогласно проголосовали за то, чтобы вернуться к тренировкам в малых группах.

Тренировочный процесс будет возобновлен 19 мая. Все футболисты должны будут соблюдать дистанцию. 

“Здоровье и благополучие людей является приоритетом АПЛ, а безопасное возвращение к тренировкам - это первый шаг для возобновления сезона“, - сообщается в заявление.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ в июне.

Поделись:
Теги: АПЛ, чемпионат Англии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь