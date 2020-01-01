Стало известно, когда клубы АПЛ возобновят тренировки

Команды буду тренироваться с определенными ограничениями.

Руководство английской Премьер-лиги официально разрешило возобновить клубами чемпионата Англии тренировочный процесс.

Как сообщает пресс-служба организации, все функционеры лиги единогласно проголосовали за то, чтобы вернуться к тренировкам в малых группах.

Тренировочный процесс будет возобновлен 19 мая. Все футболисты должны будут соблюдать дистанцию.

“Здоровье и благополучие людей является приоритетом АПЛ, а безопасное возвращение к тренировкам - это первый шаг для возобновления сезона“, - сообщается в заявление.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ в июне.