Нападающего Челси арестовали за встречу с моделью во время карантина
Каллум Хадсон-Одои попал в скандал.
Полиция задержала форварда Челси Каллума Хадсона-Одои за встречу с моделью во время карантина. Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что девушка, с которой футболист познакомился в интернете, приехала к нему в субботу вечером. Игрока арестовали после того, как она вызвала скорую помощь и полицию. Модель доставили в больницу, а спортсмена задержали на месте происшествия.
Причина обращения девушки к медикам неизвестна.
По информации издания, до встречи с англичанином девушка присылала Хадсону-Одои непристойные фото в нижнем белье.
Ранее переболевший коронавирусом Хадсон-Одои рассказал, чем занимается на карантине.
Полная версия правил