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Нападающего Челси арестовали за встречу с моделью во время карантина

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Каллум Хадсон-Одои попал в скандал.
Каллум Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
Getty Images

Полиция задержала форварда Челси Каллума Хадсона-Одои за встречу с моделью во время карантина. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что девушка, с которой футболист познакомился в интернете, приехала к нему в субботу вечером. Игрока арестовали после того, как она вызвала скорую помощь и полицию. Модель доставили в больницу, а спортсмена задержали на месте происшествия.

Причина обращения девушки к медикам неизвестна.

По информации издания, до встречи с англичанином девушка присылала Хадсону-Одои непристойные фото в нижнем белье.

Ранее переболевший коронавирусом Хадсон-Одои рассказал, чем занимается на карантине.

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Теги: футбол, Каллум Хадсон-Одои, Челси, чемпионат Англии, АПЛ, Челси
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