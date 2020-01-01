Стерлинг: Невозможно выйти из карантина и через полторы-две недели начать играть

Футболист отметил, что для возобновления сезона командам нужно несколько недель полноценных тренировок.

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг рассказал, когда когда может возобновится сезон в чемпионате Англии.

“Невозможно выйти из карантина и через полторы-две недели начать играть. Конечно, если речь идет о том, чтобы играть на высшем уровне.

Для того, чтобы восстановить оптимальную форму, надо от четырех до пяти недель полноценных тренировок. А ведь сначала будут индивидуальные занятия и занятия в малых группах“, - цитирует футболиста The Guardian.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили возобновить чемпионат Англии в июне.