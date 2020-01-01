Стерлинг: Невозможно выйти из карантина и через полторы-две недели начать играть
Футболист отметил, что для возобновления сезона командам нужно несколько недель полноценных тренировок.
Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг рассказал, когда когда может возобновится сезон в чемпионате Англии.
“Невозможно выйти из карантина и через полторы-две недели начать играть. Конечно, если речь идет о том, чтобы играть на высшем уровне.
Для того, чтобы восстановить оптимальную форму, надо от четырех до пяти недель полноценных тренировок. А ведь сначала будут индивидуальные занятия и занятия в малых группах“, - цитирует футболиста The Guardian.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили возобновить чемпионат Англии в июне.
Полная версия правил