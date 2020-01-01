Руни: Карьеру Пике в МЮ "убил" гол Анелька

Англичанин признался, что одноклубники издевались над его бывшим партнером по команде.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Уэйн Руни рассказал, почему защитник Жерар Пике не смог закрепиться в команде.

“Карьеру Жерара Пике в Юнайтед окончил Болтон. Жерар был молод, и над ним стали издеваться. Думаю, именно тогда Ферги решил, что он не подходит для чемпионата Англии.

Помню, что Видич перед матчами с Болтоном два-три дня сидел в спортзале и качался. То же самое он делал перед встречами с Дрогба в матчах с Челси“, - отметил футболист в колонке для The Sunday Times.

Напомним, в ноябре 2007 года Манчестер Юнайтед уступил Болтону со счетом 0:1. Автором гола стал Николя Анелька, который забил после ошибки Жерара Пике.