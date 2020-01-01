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Руни: Карьеру Пике в МЮ "убил" гол Анелька

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Англичанин признался, что одноклубники издевались над его бывшим партнером по команде.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Уэйн Руни рассказал, почему защитник Жерар Пике не смог закрепиться в команде.

“Карьеру Жерара Пике в Юнайтед окончил Болтон. Жерар был молод, и над ним стали издеваться. Думаю, именно тогда Ферги решил, что он не подходит для чемпионата Англии.

Помню, что Видич перед матчами с Болтоном два-три дня сидел в спортзале и качался. То же самое он делал перед встречами с Дрогба в матчах с Челси“, - отметил футболист в колонке для The Sunday Times.

Напомним, в ноябре 2007 года Манчестер Юнайтед уступил Болтону со счетом 0:1. Автором гола стал Николя Анелька, который забил после ошибки Жерара Пике.

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Теги: футбол, Жерар Пике, Манчестер Юнайтед, Болтон, чемпионат Англии, АПЛ, Уэйн Руни
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