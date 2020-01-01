Нападающий Арсенала попался на употреблении запрещенных веществ
Александр Ляказетт развлекается во время карантина.
Нападающий Арсенала Александр Ляказетт употребляет запрещенные вещества во время карантина. Об этом сообщает Daily Star.
Отмечается, что футболист решил развлечься и под музыку вдыхал веселящий газ.
Он также разослал соответствующее видео своим друзьям и подписал: “Сижу дома, отдыхаю, вдыхаю из шариков“.
Ранее сообщалось, что четырех игроков Арсенала поймали за нарушением карантина.
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