Экс-ассистент тренера сборной Египта: В 2018 году Салах отказался уходить в Реал

Египетский форвард получил от Королевского клуба.

Хани Рамзи, бывший ассистент главного тренера сборной Египта, рассказал, что нападающий Ливерпуля Мохамед Салах мог стать игроком Реала.

"Я работал с Эктором Купером, мы проводили сбор в Швейцарии в марте 2018 года. Я поговорил с Салахом и он рассказал, что получил предложение от Реала.

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Это было очень хорошее предложение, но Салах обсудил его со мной и мистером Купером, и он принял решение остаться в Ливерпуле, потому что ему там хорошо", - приводит слова Рамзи OnTime Sports.

Ранее легенда Ромы Франческо Тотти рассказал, почему клуб продал Мохамеда Салаха в Ливерпуль.