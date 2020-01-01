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Экс-ассистент тренера сборной Египта: В 2018 году Салах отказался уходить в Реал

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Египетский форвард получил от Королевского клуба.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Хани Рамзи, бывший ассистент главного тренера сборной Египта, рассказал, что нападающий Ливерпуля Мохамед Салах мог стать игроком Реала.

"Я работал с Эктором Купером, мы проводили сбор в Швейцарии в марте 2018 года. Я поговорил с Салахом и он рассказал, что получил предложение от Реала.

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Это было очень хорошее предложение, но Салах обсудил его со мной и мистером Купером, и он принял решение остаться в Ливерпуле, потому что ему там хорошо", - приводит слова Рамзи OnTime Sports.

Ранее легенда Ромы Франческо Тотти рассказал, почему клуб продал Мохамеда Салаха в Ливерпуль.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, Реал, Реал Мадрид, футбол
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