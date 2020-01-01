Виллиан: Большинству игроков АПЛ не нравится идея возвращения чемпионата

Экс-игрок Шахтера отметил, что футболисты готовы играть, как только это будет безопасно.

Крайний полузащитник Челси Виллиан сообщил, что многие игроки АПЛ негативно относятся к возможному возобновлению чемпионата.

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“Насколько я знаю, многим игрокам, даже большинству, не нравится идея возвращения АПЛ в данный момент. Да, мы хотим вернуться и очень не хватает футбола, но это должно быть безопасно. Мы так на это смотрим - наше здоровье должно быть на первом месте.

Так что да, нам не нравится идея возвращения, пока это не будет абсолютно безопасно. Мы до сих пор не знаем, как все будет развиваться. Надеюсь, узнаем в ближайшие дни. АПЛ планирует встречу, после которой нам сообщат о следующих шагах“, - цитирует Виллиана Evening Standard.

Отметим, что в Великобритании зафиксировано более 241 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 34 546 умерли, а 1 058 - вылечились.

Ранее сообщалось, в каком клубе Виллиан продолжит карьеру.