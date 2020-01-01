Сон Хын Мин вернулся в Лондон после прохождение военной службы в Южной Кореи

Форвард сдаст тест на коронавирус.

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин вернулся в Лондон после прохождения военной службы в армии Южной Корее, об этом сообщает BBC.

Читай также: “Риск заразиться есть везде“: Месси - о возможном возобновление Ла Лиги

Напомним, что футболист отправился на родину, чтобы выполнить обязательства перед своей страной. На военных сборах Сон стал одним из лучших в группе, которая состояла из 150 человек.

Сегодня, 16 мая, Хын Мин вернулся в Лондон и должен сдать тест на коронавирус. Если результат окажется отрицательным, то кореец сможет приступить к тренировочному процессу на следующей неделе.

Напомним, что власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ в июне.