Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сон Хын Мин вернулся в Лондон после прохождение военной службы в Южной Кореи

Комментариев: 0
Форвард сдаст тест на коронавирус.
Сон Хын Мин
Сон Хын Мин
gett

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин вернулся в Лондон после прохождения военной службы в армии Южной Корее, об этом сообщает BBC.

Читай также: “Риск заразиться есть везде“: Месси - о возможном возобновление Ла Лиги

Напомним, что футболист отправился на родину, чтобы выполнить обязательства перед своей страной. На военных сборах Сон стал одним из лучших в группе, которая состояла из 150 человек.

Сегодня, 16 мая, Хын Мин вернулся в Лондон и должен сдать тест на коронавирус. Если результат окажется отрицательным, то кореец сможет приступить к тренировочному процессу на следующей неделе.

Напомним, что власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ в июне.

Поделись:
Теги: Сон Хын Мин, Тоттенхэм, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь