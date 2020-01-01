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Фред: Футболисты МЮ хотят, чтобы Погба остался

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Француз может покинуть английский клуб.
Фред и Поль Погба
Фред и Поль Погба
Getty Images

Футболист Манчестер Юнайтед Фред поделился мнением о том, что одноклубник Поль Погба может покинуть команду в летнее трансферное окно.

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“Погба - отличный игрок. Люди, которые каждый день работают с ним здесь, знают это. Каждый, кто видел его игру и следил за последним чемпионатом мира, понимают, что он является прекрасным футболистом.

Безусловно, мы хотим, чтобы он остался. Поль сумеет дать очень многое нам“, - приводит слова Фреда Esporte Interativo.

Напомним, что Реал отказался от трансфера Погба.

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Теги: Фред, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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