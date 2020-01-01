Защитник Тоттенхэма: Нам нужно выступать лучше, если мы хотим занять желаемую позицию

Давинсон Санчес признался, что "шпорам" нужно улучшить свою игру.

Защитник Давинсон Санчес прокомментировал выступления команды в этом сезоне.

“Думаю, все знают, что мы можем выступать лучше как команда. В АПЛ всегда тяжело, но нам нужно улучшать свою игру, поэтому мы много работаем каждый день. Нам нельзя играть так, как раньше. Нам нужно выступать лучше, если мы хотим занять желаемую позицию.

Мы вернулись к тренировкам и соблюдаем все необходимые требования. Конечно, это долгий путь, но у нас нет другого выбора, так что это необходимо принять“, - отметил Санчес в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что спортивные соревнования в Англии возобновятся не ранее 1 июня.