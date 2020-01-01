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Бернарду Силва: Думаю, болельщики наслаждаются футболом Гвардиолы

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Португалец считает специалиста одним из лучших в истории.
Бернарду Силва и Хосеп Гвардиола
Бернарду Силва и Хосеп Гвардиола
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва считает наставника “горожан“ Хосепа Гвардиолу одним из лучших тренеров в истории.

“Лично я многому научился, не только от Гвардиолы, но и от товарищей по команде, когда перешел в Манчестер Сити. Пеп - один из лучших в истории. Здорово, что он с нами.

Он очень сильно повлиял на команду. Это заметно по результатам и по титулам в последние три сезона. Но не только по ним - также по стилю нашей игры. Думаю, болельщики им наслаждаются - атакующий футбол, моменты, голы“ - приводит слова Силвы Goal.

Ранее стало известно, кто может заменить Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера Манчестер Сити.

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Теги: футбол, Бернарду Силва, чемпионат Англии, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ
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