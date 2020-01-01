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Эмери: Игроки Арсенала не хотели видеть Озила в роли капитана команды

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Испанский специалист рассказал о трудностях в работе с футболистом.
Месут Озил и Унаи Эмери
Месут Озил и Унаи Эмери
Getty Images

Бывший тренер Арсенала Унаи Эмери поведал, почему Месут Озил так и не стал капитаном команды.

“Я старался помочь ему, мне нравится работать с талантливыми игроками, со мной они показывают лучший футбол или близки к этому.

Я хотел, чтобы Месут был важной частью команды, но его отношение и приверженность были не на лучшем уровне.

“Он мог быть одним из капитанов, но раздевалка не хотела его видеть в этой роли. С таким отношением футболисты не могут быть капитанами. Это не мое решение, так решила команда“, - цитирует Эмери Daily Mail.

Ранее легенды АПЛ раскритиковали Озила, отказавшегося от снижения зарплаты.

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Теги: футбол, Арсенал, Месут Озил, Унаи Эмери, чемпионат Англии, АПЛ
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