Эмери: Игроки Арсенала не хотели видеть Озила в роли капитана команды

Испанский специалист рассказал о трудностях в работе с футболистом.

Бывший тренер Арсенала Унаи Эмери поведал, почему Месут Озил так и не стал капитаном команды.

“Я старался помочь ему, мне нравится работать с талантливыми игроками, со мной они показывают лучший футбол или близки к этому.

Я хотел, чтобы Месут был важной частью команды, но его отношение и приверженность были не на лучшем уровне.

“Он мог быть одним из капитанов, но раздевалка не хотела его видеть в этой роли. С таким отношением футболисты не могут быть капитанами. Это не мое решение, так решила команда“, - цитирует Эмери Daily Mail.

Ранее легенды АПЛ раскритиковали Озила, отказавшегося от снижения зарплаты.